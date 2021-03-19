Фото: пресс-служба министерства строительства Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии построят 14 детских садов и ясель. Это 876 дополнительных дошкольных мест. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла 9 новых зданий. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии.

В ведомстве подвели итоги за 2020 год, а еще поставили задачи на текущий год. Так, в планах начать строительство 839 тыс.кв.м. жилья для жителей Удмуртии.

«В 2021 году завершим строительство школ – в Кезу и в Ижевске на ул. Берша. Начнём строить еще четыре школы – мкр-не Столичный в Ижевске, в мрк-не Южный в Воткинске, в Ягуле и Пычанках», - рассказывает министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

А еще будет решаться проблема обманутых дольщиков. Для этого уже строится дом на улице Петрова, в который смогут заселить 125 граждан.

«В 2021 году мы планируем расселить 16 тыс.кв.м. аварийного жилья, переселить при этом 863 человека. Благоустроить 100 общественных пространств и 84 двора. Все объекты уже отторгованы», - добавил Дмитрий Сурнин.

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