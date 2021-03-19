Во второй половине апреля в Удмуртии начнется пожароопасный период

Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

Во второй половине апреля в Удмуртии начинается пожароопасный период, к которому уже начали подготовку в минприроды республики. Одним из важных нововведений на 2021 год стал запуск обязательного еженедельного мониторинга основных показателей – от готовности сводных планов тушения до численности лесных инспекторов. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Важное нововведение, которое позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию с лесными пожарами и вовремя принимать меры», - пишет Ярослав Семенов.

Также он рассказал, что в Удмуртии уже готов сводный план тушений на 2021 год. Согласно ему, к тушению возможных пожаров готовы 253 лесных пожарных и 189 единиц техники, 723 человека и 459 единиц находятся в постоянном резерве. Также выбраны маршруты наземного и авиационного патрулирования. Единый пункт диспетчерского управления готов работать в круглосуточном режиме. А до 1 апреля проведут учения по отработке технологии и тактике тушения лесных пожаров.

А еще в Удмуртию поступит лесопожарная техника.

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