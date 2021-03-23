Администрация Сарапула поможет с организацией похорон для убитой девочки в Удмуртии

Планируется провести профилактические мероприятия в образовательных учреждениях города Фото: pixabay.com

Администрация Сарапула и администрация школы готовы оказать помощь в организации похорон 11-летней девочки, убитой накануне. Сейчас специалисты оказывают психологическую помощь родителям ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, с помощью менеджеров, планируется провести профилактические мероприятия в образовательных учреждениях города, которые должны будут предотвратить повторение подобных ситуаций.

Напомни, тело ребенка нашли ночью 22 марта, в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Куда обращаться жителям Ижевска, если они обнаружили проблемы с газовым оборудованием

В Удмуртии обнаружили туши истощенных кабанов