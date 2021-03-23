Куда обращаться жителям Ижевска, если они обнаружили проблемы с газовым оборудованием

Директор компании МП «Город» Павел Жданов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как проходит программа газификации в Удмуртии, можно ли для газификации нанять стороннюю организацию? Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) об этом рассказал заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сивцов Сергей Николаевич.

А еще в нашем подкасте вы узнаете: как понять, что вентиляцию необходимо проверить? как часто стоит это делать? что входит в диагностику газового оборудования? во сколько обойдется диагностика? и куда обращаться при проблемах с газом и газовым оборудованием?

Кстати, в рамках недельного марафона ЖКХ жители города уже узнали о планах «Удмуртских коммунальных систем» и как проходит газификация в 2021 год. А ранее мы делились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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