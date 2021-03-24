Как жителям Ижевска экономить и платить меньше за коммунальные услуги

Руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет очередной день марафона ЖКХ. В прямом эфире с 13:03 до 13:58 руководитель управляющей компании «Ижкомцентр» Андрей Зиновьев расскажет, как экономить и платить меньше за коммунальные услуги.

А еще поговорим о том, какие нововведения, технологии применяются в работе. И как новые СНиПы по уборке коснутся граждан.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках недельного марафона ЖКХ жители города уже узнали, куда обращаться, если обнаружили проблемы с газовым оборудованием. Еще нам рассказали, о планах «Удмуртских коммунальных систем» и как проходит газификация в 2021 году. А ранее мы делились информацией, как оплатить коммунальные услуги без комиссии. Во вторник обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

​К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школьники из Удмуртии разрабатывают новую символику для города Глазова

Ижевск окутала молочная дымка: 5 фото тумана от горожан

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.