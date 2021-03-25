Карта распространения коронавируса на 25 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба из них - 3 детей и 31 пенсионер. При этом только 78 человек выздоровели, их выписали.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 441
Воткинск - 1 324
Глазов - 1 660
Можга - 1 198
Сарапул - 1 103
Завьяловский район - 1 721
Алнашский район - 597
Балезинский район - 462
Вавожский район - 277
Воткинский район – 345
Глазовский район - 298
Граховский район - 193
Дебесский район - 241
Игринский район - 655
Камбарский район - 267
Каракулинский район - 211
Кезский район - 304
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 310
Малопургинский район - 464
Можгинский район - 289
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 219
Увинский район - 777
Шарканский район - 507
Юкаменский район - 249
Якшур-Бодьинский район - 450
Ярский район - 271
41 877 жителей уже вакцинировались от коронавируса. Кстати, на днях в республику поступило дополнительные 2,4 тысячи доз, а позже придет еще 6,3 тысячи доз.
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