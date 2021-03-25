Карта распространения коронавируса на 25 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 марта 2021 года Фото: pixabay.com

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба из них - 3 детей и 31 пенсионер. При этом только 78 человек выздоровели, их выписали.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 441

Воткинск - 1 324

Глазов - 1 660

Можга - 1 198

Сарапул - 1 103

Завьяловский район - 1 721

Алнашский район - 597

Балезинский район - 462

Вавожский район - 277

Воткинский район – 345

Глазовский район - 298

Граховский район - 193

Дебесский район - 241

Игринский район - 655

Камбарский район - 267

Каракулинский район - 211

Кезский район - 304

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 310

Малопургинский район - 464

Можгинский район - 289

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 219

Увинский район - 777

Шарканский район - 507

Юкаменский район - 249

Якшур-Бодьинский район - 450

Ярский район - 271

41 877 жителей уже вакцинировались от коронавируса. Кстати, на днях в республику поступило дополнительные 2,4 тысячи доз, а позже придет еще 6,3 тысячи доз.

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