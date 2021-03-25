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Происшествия25 марта 2021 10:42

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал свою вину

Сейчас он находится под арестом
Анна Митрофанова
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27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину на допросе

27-летний житель Удмуртии, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле, признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Расследование продолжается. Сейчас обвиняемый находится под арестом.

Напомним, тело ребенка нашли ночью 22 марта, в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы. А администрация Сарапула и администрация школы готовы оказать помощь в организации похорон. Чуть позже возбудили второе уголовное дело, которое также расследуется в данный момент. А соседи девочки, прокомментировали произошедшее нашему журналисту.

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