8 700 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса поступило в Удмуртию на этой неделе

28 марта в Удмуртию должно прийти еще 1 200 доз, а на следующей неделе уже - 8 000 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию, на этой неделе, поступило 8 700 доз вакцины «Спутник V» против COVID-19. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

Он отметил, что 28 марта должно прийти еще 1 200 доз, а на следующей неделе уже - 8 000.

Напомним, ранее сообщалось о поступлении в регион 2 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Также ожидается партия еще в 6 300 доз.

По официальным данным Роспотребнадзора Удмуртии запас вакцины, который привозили ранее, израсходован на 99%.

Кстати, 42 475 жителей Удмуртии уже вакцинировались от коронавируса.

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