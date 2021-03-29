Фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России на командном чемпионате мира

С 15 по 18 апреля в японской Осаке состоится командный турнир World Team Trophy. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева примет участие в соревнованиях. Ее включили в состав сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме», - говорится в сообщении.

Напомним, там Елизавета заняла второе место. И впервые весь пьедестал достался российским спортсменкам.

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