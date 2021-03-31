Погода в Ижевске на 31 марта: ожидаются до 7°С и порывы ветра 15–18 м/с

По прогнозам синоптиком, сегодня в Ижевске пройдет снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня на календаре среда – последний день марта. Пока вы просыпаетесь и готовитесь к рабочему дню, не забывайте посмотреть прогноз погоды от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра сообщают, что погода резко изменится. Днем пойдет снег с дождем. Термометр укажет на 5…7°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 9–14 м/с, с порывами до 18 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», снег пойдет только вечером – днем будет пасмурно. Максимальная температура за день – 4°С. Ветер подует со скорость 7,8 м/с.

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