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Общество31 марта 2021 5:37

Погода в Ижевске на 31 марта: ожидаются до 7°С и порывы ветра 15–18 м/с

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Михайлова
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По прогнозам синоптиком, сегодня в Ижевске пройдет снег

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня на календаре среда – последний день марта. Пока вы просыпаетесь и готовитесь к рабочему дню, не забывайте посмотреть прогноз погоды от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра сообщают, что погода резко изменится. Днем пойдет снег с дождем. Термометр укажет на 5…7°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 9–14 м/с, с порывами до 18 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», снег пойдет только вечером – днем будет пасмурно. Максимальная температура за день – 4°С. Ветер подует со скорость 7,8 м/с.

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