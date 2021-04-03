Погода в Ижевске 3 апреля: небольшой дождь и мокрый снег

Днем может пройти дождь и небольшой снег
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На дворе 3 апреля, суббота. Надеемся, что вы хорошо проведете эти выходные и что погода не нарушит ваши планы.
По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +6…+8 градусов. Днем местами ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, 8 — 13 м/с.
Ранее мы рассказывали, какой будет погода весной и летом.
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