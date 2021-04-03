Погода в Ижевске 3 апреля: небольшой дождь и мокрый снег

Днем может пройти дождь и небольшой снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На дворе 3 апреля, суббота. Надеемся, что вы хорошо проведете эти выходные и что погода не нарушит ваши планы.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +6…+8 градусов. Днем местами ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, 8 — 13 м/с.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода весной и летом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В школе №100 в Ижевске откроется первый городской морской класс

Видео: в Удмуртии задержали подозреваемых в уничтожении леса на 3 млн рублей

С 5 по 13 апреля в Ижевске перекроют улицу Нижнюю