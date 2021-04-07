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Общество7 апреля 2021 5:36

Погода в Ижевске 7 апреля: +9 и без осадков

Рассказываем о прогнозе на день
Анастасия Захарова
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В Ижевске ожидается переменная облачность

В Ижевске ожидается переменная облачность

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы с новыми силами приступить к рабочему дню. А мы расскажем вам, какой будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +7…+9 градусов. Утром на дорогах местами гололедица, без осадков. Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Ранее мы рассказывали, какой будет весна.

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