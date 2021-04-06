12 кошек в котокафе «Мяуленд» в Ижевске сидят в темноте Фото: https://vk.com/meowland

Окна в котокафе «Мяуленд» на Пушкинской в Ижевске недавно заклеили непрозрачной пленкой. 12 кошек, которые находятся там взаперти, остались в темноте. Об этом рассказали неравнодушные, разместив фотодоказательства на странице заведения «ВКонтакте».

Окна в здании заклеили непрозрачной пленкой Фото: https://vk.com/meowland

«Теперь коты и кошки не только без еды и воды, но и без солнечного света. Пол внутри грязный. А это значит, что животные рискуют обзавестись паразитами и поймать различные инфекции, принесенные с улицы!» - говорится в сообщении.

Эта история задела многих читателей «Комсомолки». Мы рассказывали, что хозяйку котокафе «Мяуленд» в столице Удмуртии Марину Шергину не пускают в арендуемое помещение из-за накопившегося долга в 2 миллиона рублей. Кошек ей также не отдают. При этом документов, подтверждающих наличие задолженности, у Марины нет. В конце марта неравнодушные ижевчане запустили флешмоб с защиту запертых четвероногих.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хореограф Даниил Глейхенгауз ставит новый номер для фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

33-летняя ижевчанка претендует на звание «Мисс Maxim»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.