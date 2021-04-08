Кошек «Мяуленда» передали волонтерам в Ижевске

За животными приехали волонтеры – владельцы кошек с паспортами на них Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 8 апреля, состоялась передача 12 кошек, которые продолжительное время были заперты внутри котокафе «Мяуленд» на улице Пушкинской, 224. Как сообщает наш корреспондент, за животными приехали волонтеры – владельцы кошек с паспортами на них. Кроме того, на место прибыла полиция и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, который разбирался в ситуации и находился внутри здания.

Накануне, глава Ижевска прокомментировал ситуацию

«Главное: жизни животных ничего не угрожает, они обеспечены питанием, водой. Их состояние проверяют ветеринары», - рассказал Олег Бекмеметьев на своих страницах в соцсетях.

Напомним, хозяйку котокафе «Мяуленд» Марину Шергину с марта не пускали в арендуемое помещение из-за возникшего долга в 2 миллиона рублей– долго накопился из-за пандемии. В кафе практически в заложниках остались 12 кошек. К решению проблемы подключились ижевчане, которые собрали необходимую сумму и погасили долги. Однако доступ к кошкам по-прежнему не предоставили, владельцам котокафе вновь сообщили о долге. Откуда взялась новая сумма, Марина не знает.

Хозяйку котокафе «Мяуленд» Марину Шергину с марта не пускали в арендуемое помещение Фото: личный архив героев

Девушка написала заявление в полицию. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов с ветеринарами и установили, что жизни и здоровью животных ничего не угрожает.

К разбору ситуации подключилась также Общественная палата Ижевска. Сейчас в документах разбирается юрист.

Напомним, котокафе «Мяуленд» открылось в Ижевске в 2014 году. За время существования заведения более 80 котов нашли свой дом.

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