Глава Удмуртии Александр Бречалов оценил проект «Пешеходный Ижевск» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 6 апреля Глава Удмуртии Александр Бречалов во время общения с журналистами, отметил деятельность Общественной палаты города Ижевска в области благоустройства. Он подчеркнул важность сотрудничества руководителя муниципалитета и общественников. Он выделил реализуемый в городе проект «Пешеходный Ижевск», в рамках которого происходит реконструкция тротуаров.

«Что такое свой проект? «Пешеходный Ижевск». Ну это же катастрофа с тротуарами. И как бы мы не выстраивали работу, не может глава без коммуникации с общественностью, с людьми все-все до деталей видеть и прорабатывать. И убедил меня город, и Фарит Губаев, и кстати в том числе при активной работе Общественной палаты Ижевска, что нужно отдельно, не под БКД, где мы дорогу делаем и тротуар, а отдельно на тротуары», - говорит Александр Бречалов.

В 2020 году на эти цели столица Удмуртии получила около 1,1 миллиона рублей. По словам главы, такие средства были выделены впервые.

Проблема благоустройства тротуаров беспокоит жителей города. В социальных сетях снова и снова появляются жалобы жителей на непроходимые лужи, которые образуются в ямах на пешеходных дорожках. Власти не остаются в стороне и именно поэтому в 2021 году в Ижевске отремонтируют 63 тротуара.

Напомним, такой орган как Общественная палата появился в Ижевске два года назад - в 2018 году. Члены Общественной палаты занимаются контролем за исполнением законов и их экспертизой, поддержкой социальных инициатив некоммерческих организаций и жителей города.

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