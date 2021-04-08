Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выбрана капитаном сборнои России на командном чемпионате мира

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С 14 по 18 апреля в японской Осаке пройдет командный чемпионат мира 2021 по фигурному катанию. Спортсменка из Удмуртии, чемпионка мира и Европы, Елизавета Туктамышева выбрана капитаном сборной России.

Она является самой опытной фигуристкой из нынешнего состава нашей команды. Участие в этих соревнованиях она примет в тертий раз. До этого спортсменка участвовала в 2015 и 2019 годах, когда команда России завоевала серебро и бронзу, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания на коньках в России.

Кроме Елизаветы, участие в турнире примут Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

На турнир девушка попала, благодаря серебру на чемпионате мира 2021. С успешным выступлением девушку поздравил президент. А 2 апреля Елизавета Туктамышева получила премию журнала GQ Super Women (ДжиКью «Супер вимен») в номинации «Спорт».