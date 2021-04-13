Вода хлещет из колодца на ул. 10 лет Октября в Ижевске

На ул. 10 лет Октября произошел порыв. Фото: Ольга П.

Утром 13 апреля в Ижевске на ул. 10 лет Октября произошел порыв. Прохожие рассказывают, что напротив известного кафе быстрого питания вода хлещет из люков.

«На месте уже работает бригада. Точная информация о причинах порыва будет позже», - прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в пресс-службе «Ижводоканала».

Напомним, 10 апреля на улице Удмуртской произошло повреждение чугунного водопровода, функционирующего с 1957 года. Тогда без воды остались 4 дома.

11 апреля уже жители Металлурга остались без холодной воды из-за порыва - на ул. Школьной, 9, произошло повреждение трубопровода.

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