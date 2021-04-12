Более 1 миллиона тестов на коронавирус сделали в Удмуртии Фото: Амир Закиров

По данным на 12 апреля 2021 года в Удмуртии за все время пандемии сделали уже 1 004 205 исследований на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе для этого работают 13 вирусологических лабораторий. Об этом сообщает пресс-служба роспотребнадзора республики.

«Тест-системы и расходные материалы имеются в достаточном количестве», - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в Глазове открылась первая в городе лаборатория для диагностики коронавирусной и других инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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