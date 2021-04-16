Актер из Ижевска Сергей Гилев сыграет главную роль во втором сезоне сериала «Пассажиры»

Фото: https://www.instagram.com/gilevgilev/

Уроженец Ижевска актер Сергей Гилев исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Пассажиры» (18+). Он сыграет Кирилла, который умер из-за злоупотребления наркотиками. В своей жизни он совершил много зла. Ему нужно выяснить все, попросить прощения у многих.

Кстати, первый сезон сериала номинирован на международную премию Rockie Awards в категории Short fiction program. И это единственный российский проект, который стал участником конкурса.

Напомним, широкую известность Сергей Гилев получил в 2020 году, после съемок в сериале «Чики» (18+). В октябре того же года он был номинирован на премию GQ в номинации «Человек года». А в конце января 2021 года Сергей сыграл свадьбу.

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