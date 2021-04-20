В дело о продаже земельного участка многодетной семьи вмешалась прокуратура Удмуртии Фото: pixabay.com

На днях в социальных сетях появилось сообщение, что многодетную семью в деревне Каменное Завьяловского района оставили без жилья. По словам автора, местная администрация продала земельный участок, на котором стоял дом. На данный момент прокуратурой Завьяловского района по поручению прокуратуры Удмуртии организована проверка этой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов необходимо установить все обстоятельства случившегося и проверить соблюдение жилищных прав детей, исполнение требований жилищного законодательства местной администрацией, а так же законность вынесенных судебных решений.

Напомним, в сообщении, которое появилось в социальных сетях и изначально заинтересовало сотрудников СУ СК по Удмуртии говорилось о том, что администрация района без ведома членов многодетной семьи продала земельный участок, на котором находился их дома и не предложили других вариантов взамен.

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