74 человека пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала 2021 года Фото: pixabay.com

По данным на 19 апреля 2021 года в Удмуртии от укусов клещей пострадали уже 74 человека, из них трое - дети. Половина из обратившихся в лаборатории для исследования присосавшихся клещей - ижевчане, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По результатам исследований в 10 клещах был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

В 2020 году в медорганизации с укусами клещей обратились 13 215 жителей, в том числе 2 178 детей.

Министерство здравоохранения Удмуртии напоминает, что при выходе в лесные территории стоить применять репелленты, лучше надевать одежду светлых тонов, а также избегать влажных, тенистых, захламленных мест. При выходе из лесополосы стоит осмотреть себя и тех, с кем вы находились среди хвойных деревьев. Если вы увидели клеща, его нужно немедленно удалить из кожи. А затем опасное насекомое нужно отнести в стеклянной посуде в ближайшую лабораторию для выявления возбудителей клещевых инфекций.

Кстати, с 1 мая 2021 года прием клещей на исследование будет проводиться ежедневно с 08:00 до 20.00 часов без выходных.

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