В Удмуртии запретят взыскивать с несовершеннолетних долги их умерших родственников
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Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) подготовил законопроект, который будет запрещать взыскивать с несовершеннолетних долги за услуги ЖКХ, а также по кредитам, налогам и другим обязательствам их умерших или отсутствующих родственников. Он будет распространятся и на Удмуртию. Об этом сообщает RT на русском.
«Прошу поручить Министерству социального развития, Минфину и Минюсту рассмотреть данный законопроект», - говорится в тексте обращения на имя Михаила Мишустина.
Председатель союза Павел Шапкин аргументировал такое предложение историей, которая произошла в Новосибирске. Там шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах по ЖКХ умершей матери, поскольку к ней подала иск энергетическая компания.
Отмечается, что на данный момент в законодательстве нет норм, которые бы ограничивали использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам.
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