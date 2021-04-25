Погода в Ижевске на 25 апреля: усиление ветра и дождь

Температура воздуха сегодня поднимется до +9...+11 Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 апреля, воскресенье. Планы на выходные сегодня немного испортит погода, но это не повод унывать! О прогнозе на день расскажет «Комсомолка».

Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов. Пройдет дождь. Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с. Местами на территории республики ожидается усиление ветра до 15 — 18 м/с.

Отличных выходных!

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