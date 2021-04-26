Погода в Ижевске 26 апреля: дождь и усиление порывистого ветра до 20 м/с

Последняя неделя апреля! Фото: canva.com

Доброе утро, любимый город! Последняя неделя апреля встречает ижевчан осенней погодой, но унывать не стоит – еще чуть-чуть, и можно окунуться в длинные выходные! О погоде на день расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, 26 апреля в Ижевске ожидается ветреная погода с небольшим дождем. Порывистый ветер сохранит свою силу, продолжив дуть в юго-западном направлении со скоростью 9-14 м/с и порывами до 15-20 м/с.

Температура днем составит +9...+11°С. Ночью ветер сохранится, столбик термометра упадет до +1...+3°С. Местами пройдет небольшой дождь.

Кстати! «КП»–Ижевск» подготовила подробный прогноз погоды на всю неделю.

Желаем отличного понедельника!

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