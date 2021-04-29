11 дачных автобусных маршрутов запустят в Ижевске с 1 мая

Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

С 1 мая АО «ИПОПАТ» запускает 11 сезонных маршрутов. Благодаря им ижевчане смогут добираться до своих дачных участков. Это автобусы № 317, 322, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479 и 480. Расписание разработано с учетом пассажиропотока в прошлом году, сообщает пресс-служба объединения.

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая транспорт будет работать по расписанию выходного дня, а 4, 5, 6, 7 мая маршруты № 439, 440, 446, 450, 463 будут ездить согласно будничному графику, при этом остальные автобусы – как в выходные.

Стоит отметить, что цена билета в 2021 году не увеличится. Кроме того, для пенсионеров с удостоверением с 1 мая по 1 октября будет действовать 50% скидка при оплате наличными.

Подробное расписание можно узнать здесь.

Напомним, с 24 апреля в Ижевске уже курсирует автобус № 450.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре города будут перекрыты для движения транспорта некоторые улицы из-за репетиций парада. А 1 мая дороги будут закрыты из-за старта велогонки. А расписание трамваев № 4, 8, 11 изменится на 30 апреля.

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