Погода в Ижевске 3 мая: небольшой дождь и +16°С

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Доброе утро, Ижевск! В очередной выходной день, увы, не будет палящего солнца и изнуряющей жары. Но и ливней не обещают. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 3 мая.

По прогнозам синоптиков Удмуртского Гидрометцентра, в понедельник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха +14..+16°С. Ветер южный, 7-12 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» в то же время обещает пасмурную погоду вечером и ночью, а GISMETEO прогнозирует небольшой дождь в 16:00–19:00.

К счастью, уже завтра, 4 мая, столбик термометра поднимется выше отметки +20. Подробнее о погоде на эту неделю – в прогнозе «Комсомолки».

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