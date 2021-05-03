Погода в Ижевске 3 мая: небольшой дождь и +16°С

Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! В очередной выходной день, увы, не будет палящего солнца и изнуряющей жары. Но и ливней не обещают. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 3 мая.
По прогнозам синоптиков Удмуртского Гидрометцентра, в понедельник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха +14..+16°С. Ветер южный, 7-12 м/с.
Сервис «Яндекс.Погода» в то же время обещает пасмурную погоду вечером и ночью, а GISMETEO прогнозирует небольшой дождь в 16:00–19:00.
К счастью, уже завтра, 4 мая, столбик термометра поднимется выше отметки +20. Подробнее о погоде на эту неделю – в прогнозе «Комсомолки».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
2 мая в Ижевск прибыл благодатный огонь
Из-за сильного ветра ижевчанку придавило деревом