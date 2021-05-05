Погода в Ижевске 5 мая: небольшие дожди и +12

5 мая прогнозируют дождь. Фото: Сергей Березин
Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 мая. Погода сегодня дождливое, но впереди обязательно будет солнце! А мы расскажем вам о прогнозе подробнее.
По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +10…+12. Временами пройдут небольшие дожди.
Будьте осторожны: ожидается усиление юго-западного ветра до 15 — 17 м/с.
О погоде на праздники мы рассказывали здесь.
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