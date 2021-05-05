Пожар на восьми участках произошел в Кизнерском районе Удмуртии

На восьми участках горели дома и надворные постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В деревне Малый Сарамак Кизнерского района произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар начался 4 мая в 15:20. На момент прибытия спасателей в деревне горели постройки и дома уже на восьми участках.

В 16:50 удалось локализовать пожар, а в 17:00 ликвидировать открытое горение. На место выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Удмуртии. Для тушения привлекли 79 человек и 33 единицы техники.

Площадь возгорания строений составила 390 квадратных метров, ландшафтного пожара — 15 га, лесной подстилки — 4 га. Никто не пострадал.

Напомним, до 31 мая в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Жителям республики запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи в прибрежной зоне и на земельных участках, примыкающих к лесным массивам. За нарушения предусмотрены штрафы в 4 тысячи рублей для граждан, в 30 тысяч рублей для должностных лиц, в 40 тысяч рублей для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица и и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. В случае значительного ущерба можно лишиться свободы на срок до восьми лет.

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