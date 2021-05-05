Тротуар у школы на Ильфата Закирова отремонтировали в рамках проекта «Пешеходный Ижевск» Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

550-метровый тротуар ведущий к школе на улице Ильфата Закирова в Ижевске стал первым отремонтирован объектом в рамках проекта «Пешеходный Ижевск» в 2021 году. Там уложили новую брусчатку и поставили бортовые камни. Об этом сообщил Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях.

Летом планируется обустроить и другие пешеходные дорожки, которые ведут к новой школе в этом микрорайоне.

«В данный момент в работе ещё несколько тротуаров «Пешеходного Ижевска», кипит работа и на объектах нацпроекта #БКД. Ворошилова, Нижняя, Ленина, Спартаковский, Красная, Восточная – на этих улицах уже работает техника», - пишет мэр города.

Напомним, перечень тротуаров был составлен по обращениям жителей. В приоритете при отборе были следующие факторы: близость к социальным учреждениям, плотность трафика пешеходов и состояние покрытия.

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