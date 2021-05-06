Погода в Ижевске 6 мая: ясно и +15°C

Погода в Ижевске 6 мая Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 мая. Сегодня нас порадует солнце и комфортные +15°C на термометре. «Комсомолка» рассказывает прогноз на этот день.

По данным Яндекс.Погоды, днем будет ярко светить солнце. Температура воздуха прогреется до +12…+15°C. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 5,5 м/с.

К вечеру похолодает до +7°C, а ветер почти утихнет - 2,5 м/с.

Подробнее о погоде на праздники мы рассказывали здесь.

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