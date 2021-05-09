На Центральной площади Ижевска пройдет праздничный концерт «Город доблести и славы трудовой»

На Центральной площади Ижевска пройдет праздничный концерт «Удмуртия. Путь к Победе» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Праздничный концерт «Город доблести и славы трудовой», посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне начался сегодня, 9 мая, в 10:45 сразу после окончания парада. Слоган знаменательной даты в этом году - «Удмуртия. Путь к Победе».

Он пройдет на нескольких площадках, но основная расположится на Центральной площади. Честь открыть мероприятия выпала коллективу академического ансамбля Удмуртии «Италмас».Продлится концерт до праздничного салюта, который состоится в 22:00.

Узнать афишу мероприятий на 9 мая можно здесь.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию Парада Победы. Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).