Работы по благоустройству более 40 общественных пространств и дворов стартовали в Удмуртии

В Удмуртии стартовали работы по благоустройству. Подрядчики вышли на 41 объект: 25 общественных территорий и 16 дворов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Завтра цифра будет уже другая. Такую погоду упускать нельзя. В Ижевске начались работы на Центральной площади, в сквере Заречный и на территории в районе Дворца детского (юношеского) творчества. В Глазове – в скверах у памятника Павлику Морозову и у музыкальной школы. В Сарапуле – в Городском саду им А.С.Пушкина. В Можге подрядчик зашел в «Сердца Можги», –говорит министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

К благоустройству дворов уже приступили в Ижевске, Алнашах, Хохряках, Шаркане, Каркалае и Чуре. А также начался ремонт общественных пространств в 18 деревнях, селах и поселках.

В 2021 году планируется обновить 100 общественных пространств и 84 двора. Все работы проводятся в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, прямо сейчас на сайте https://18.gorodsreda.ru/ проходит голосование за объекты благоустройства, которые попадут в перечень на 2022 год. Кстати, свой выбор уже сделали более 15 тысяч жителей Удмуртии старше 14 лет.

«Голоса будут приниматься и учитываться до конца мая. Осталось две с половиной недели. Вроде бы есть еще время, но важно его не упустить. Процесс очень простой и удобный, зайдите на сайт, заполните небольшую форму и выберете свою любимую территорию, которую хочется видеть ухоженной и благоустроенной», - рассказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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