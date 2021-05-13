Городской пляж в Ижевске будет открыт после 1 июня Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Официально городской пляж в Ижевске на данный момент закрыт для купания. Обследование дна, уборка мусора и исследование проб воды и песка на соответствие санитарным нормам специалисты проведут до 1 июня. Только после этого будет принято решение об официальном открытии пляжа, сообщает пресс-служба администрации города.

В тоже время спасатели Ижевска напоминают: купальный сезон в городе еще не открыт. Из-за установления аномальной жары многие жители предпочитают отдых у воды. Но на данный момент температура в водоеме не превышает 15 градусов.

«Купальный сезон еще не открыт, но на пляже уже много отдыхающих. Нами проводится мониторинг по всей акватории Ижевского пруда, несанкционированным местам купания, организована работа поста на Воложке. Спасатели проводят профилактические беседы, раздают памятки о правилах безопасности», - говорит руководитель Поисково-спасательной службы города Ижевска Андрей Иванов.

На территории пляжа круглосуточно ведется видеонаблюдение. В 2021 году камеры установят еще и на Воложке.

Напомним, 10 мая на весь Ижевск прогремела новость о пьяном подростке, которого уносили с пляжа Ижевского пруда на носилках, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Ребенка из воды доставали очевидцы. Несовершеннолетний чуть не утонул.

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