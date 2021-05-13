ФК «Зенит-Ижевск» победил в домашнем матче со счетом 6:0

Фото: министерство спорта Удмуртии

11 мая в Ижевске состоялся матч между футбольными командами «Зенит-Ижевск» и «Оренбург-2». Спортсмены из столицы Удмуртии в матче 24 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ вырвали победу со счетом 6:0. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртии.

Напомним, 2 февраля 2021 года у клуба изменился главный тренер. Этот пост занял 50-летний Вадим Хафизов, который пришел на место Константина Кайгородова.

«Отрадно, что под его руководством у команды появилась игра в атакующий футбол, которая так нравится болельщикам», - говорится в сообщении.

Ближайшие игры состоятся 18 и 23 мая. Сначала «Зенит-Ижевск» встретится с командой «Лада» из Тольятти, а затем с командой с таким же названием но уже из Димитровграда. Игры для спортсменов Ижевска пройдут дома.

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