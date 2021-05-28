После пожара в парке «Нечкинский» на администрацию района в Удмуртии возбудили производство

Пожар в национальном парке «Нечкинский» тушили несколько дней. Фото: pixabay.com

После пожара в национальном парке «Нечкинский», который произошел 17 мая, в отношении администрации Завьяловского района Удмуртии возбудили административное производство по статье «нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Подчеркивается, что тот, кто пользуется или распоряжается такой территорией, прилегающей к лесу, должен очистить полосы шириной 10 м от травы и того, что может загореться. Кроме этого, они обязаны отделять лес от земельных участков противопожарным барьером шириной не менее 0,5 м, например, минерализованной полосой.

«Проверкой установлено, что указанные требования пользователем земельных участков не исполнены», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по факту лесного пожара провела проверку природоохранная прокуратура. По предварительным данным, произошел он из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Площадь пожара на территории парка составила 45 га. Площадь пожара в районе деревень Поваренки и Сидоровы Горы – около 100 га. Пожар тушили более 200 человек.

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