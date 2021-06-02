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Общество2 июня 2021 13:25

Автобус №443 Ижевска не идет до СНТ «Ружейник»

Маршрут сократили из-за мусора на дороге
Анастасия Михайлова
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Автобусы не могут развернуться из-за мусора Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Автобусы не могут развернуться из-за мусора Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Автобус №443 не будет следовать до садоводческого некоммерческого товарищества «Ружейник». Об этом сообщили в пресс-службе ИПОПАТ в социальных сетях.

Такое решение приняли из-за сужения дороги. На ней несанкционированно складировали отходы. Как сообщают в пресс-службе компании, на ограниченном пространстве водители автобусов не смогут осуществить безопасный маневр. Разворотная площадка должна быть диаметром не менее 30 метров.

До устранения причин маршрут будет следовать только до остановки СНТ «Садовый».

Напомним, с 1 мая начали работать 11 дачных маршрутов.

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