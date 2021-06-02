Карта распространения коронавируса на 2 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 238 случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com
По состоянию на 2 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 45 пациентов выздоровели.
За все время пандемии в регионе выявили 34 238 случаев коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:
Ижевск – 16 324
Глазов – 1 589
Воткинск – 1434
Можга – 1799
Сарапул – 1298
Завьяловский район – 1 847
Алнашский район – 656
Балезинский район – 573
Вавожский район – 292
Воткинский район – 376
Глазовский район – 374
Дебесский район – 303
Игринский район – 781
Камбарский район – 303
Каракулинский район – 216
Кезский район – 369
Кизнерский район – 345
Киясовский район – 218
Красногорский район – 363
Малопургинский район – 508
Можгинский район – 325
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 283
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 968
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 318
Якшур-Бодьинский район – 506
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