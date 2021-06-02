Карта распространения коронавируса на 2 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировали 34 238 случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

По состоянию на 2 июня в Удмуртии коронавирусом заболел 41 человек. 45 пациентов выздоровели.

За все время пандемии в регионе выявили 34 238 случаев коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:

Ижевск – 16 324

Глазов – 1 589

Воткинск – 1434

Можга – 1799

Сарапул – 1298

Завьяловский район – 1 847

Алнашский район – 656

Балезинский район – 573

Вавожский район – 292

Воткинский район – 376

Глазовский район – 374

Дебесский район – 303

Игринский район – 781

Камбарский район – 303

Каракулинский район – 216

Кезский район – 369

Кизнерский район – 345

Киясовский район – 218

Красногорский район – 363

Малопургинский район – 508

Можгинский район – 325

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 283

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 968

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 318

Якшур-Бодьинский район – 506

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