Погода в Ижевске на 8 июня: дожди и жара

Сегодня в Ижевске ожидается +24 градуса
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались, чтобы продуктивно начать новый рабочий день. А «Комсомолка» для начала расскажет о погоде на день.
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня столбик термометра поднимется до +22...24 градусов. На небе переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.
На территории Удмуртии до 9 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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