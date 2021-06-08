Погода в Ижевске на 8 июня: дожди и жара

Сегодня в Ижевске ожидается +24 градуса Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались, чтобы продуктивно начать новый рабочий день. А «Комсомолка» для начала расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня столбик термометра поднимется до +22...24 градусов. На небе переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.

На территории Удмуртии до 9 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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