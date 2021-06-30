Юные шахматисты получили первые в истории Удмуртии гранты

Фото: Амир Закиров

25 июня кампусе «ТАУ», который находится под Ижевском, состоялось первое в истории Удмуртской республики награждение талантливых ребят-шахматистов, отличившихся за последние полгода. Там побывал журналист «Комсомолки» и выяснил, будет ли мероприятие единичным событием, или же перспективных детей будут поддерживать систематически.

«Ежегодно будем выделять деньги для поддержки талантливых детей»

Чтобы юные шахматисты в развитии своих навыков могли не оглядываться на финансовую составляющую вопроса, Федерация шахмат Удмуртии и Медиагруппа «Центр» разработали положение по грантовой поддержке одаренных детей и юных спортсменов, занимающих высокие места на соревнованиях разного уровня.

Первый грант - 30 тысяч рублей - получила Мария Носачева, КМС, которую тренирует Руслан Валерьевич Поняев («СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова»), во время открытия Кубка Корпорации «Центр» 12 июня 2021 года. На вручении были легендарный шахматист, двукратный чемпион России Александр Морозевич, вице-президент Федерации шахмат Удмуртии Анастасия Власова и министр спорта и молодежной политики Удмуртии Александр Варшавский.

«Комсомолка» давно наблюдает за карьерой шахматистки. Так, в 2018 году спортсменка завоевала путевку на Первенство Европы, а в 2021 году стала вице-чемпионкой России среди юниорок.

Слева направо: Александр Морозевич, Мария Носачева, Анастасия Власова, Александр Варшавский Фото: Ильяс Бекмансуров

«Мы долго шли к проекту по грантам. В итоге мы смогли договориться с нашим основным партнером Корпорацией «Центр» и теперь ежегодно будем выделять определенную сумму для поддержания одаренных детей. И это действительно прорыв, ведь практически нигде больше нет ничего подобного. Поздравляю юных спортсменов с тем, что вы стали первыми обладателями этих грантов. Ваш рейтинг показал, как много среди нас талантливых детей, и это потрясающе. Хочу напомнить, что для Федерации шахмат и Медиагруппы «Центр» самое важное, чтобы у вас была возможность выехать на соревнования за пределы республики. Удачи вам в этом! Мы вас очень ценим», – рассказала директор по развитию Федерации шахмат Удмуртии, главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Суворова.

16 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов за полгода, получили гранты:

1. Кулькова Дина, тренер Шерихова Елена Владимировна, СШ Олимпийского резерва «Созвездие»;

2. Мочалов Дмитрий, тренер Озолин Максим Владимирович, «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова»;

3. Брылякова Ксения, тренер Цодова Светлана Игоревна, Дворец детско-юношеского творчества города Ижевска;

4. Максимова Анастасия, Величкина Анна, Кононов Борис тренер Дерябина Светлана Евгеньевна, «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова»;

5. Шевякова Алена, тренер Озолин Максим Владимирович, «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова»;

6. Калинин Никита (сертификат за него получила его мама, спортсмен сейчас на соревнованиях), тренер Озолина Дарья Олеговна, «СШ по шахматам им. С.Ф. Ощепкова»;

6. Высокие результаты показывают ребята из Малой Пурги: Вершинин Иван, Бородина Евгения, Чекмарева Мария, Тимофеева Юлиана, тренер Петухов Юрий Петрович;

7. Тепляшина Ирина из Дебесского района, тренер Васильев Сергей Валерьевич;

К сожалению, на официальное вручение не смогли прийти Копотев Максим, Кондратьева Дарья и Кулемин Александр, гранты они получили позже.

Сергей Чупраков вручил гранты юным дарованиям Фото: Амир Закиров

«Центр «ТАУ» старается поддерживать одаренных детей во всех сферах. Мы рады, что нам удалось выстроить хорошие взаимоотношения с Федерацией шахмат Удмуртии и счастливы, что вместе мы проводим профильные смены. Тот объем знаний, которые ребята получают благодаря круглосуточному веселому нахождению в лагере, будет полезен в дальнейшей их работе и турнирах. Приезжайте еще! Мы очень рады видеть вас и готовы к любым проектам с вами», – высказался заместитель директора Республиканского центра одаренных детей «ТАУ» Сергей Чупраков.

Каждый спортсмен может сам распорядиться полученным сертификатом: купить литературу по шахматам или новый инвентарь, или же закрыть полученными деньгами расходы на соревнования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по обществознанию на максимальный балл

Баскетбольную площадку открыли на улице 50 лет Пионерии в Ижевске