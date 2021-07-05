Более 5 тысяч жителей Ижевска привили в пункте на Центральной площади города за неделю

Фото: архив КП

Пресс-служба Минздрава Удмуртии сообщила о количестве привитых от коронавируса в недавно открытом постоянном пункте на Центральной площади Ижевска. За неделю с 28 июня по 4 июля первый компонент вакцины получили 5 289 человек.

На это неделе пункт продолжает работу: до 11 июля включительно желающих привиться ждут с 8:00 до 21:00, с перерывом с 15:00 до 15:30. Вакцинироваться может человек, достигший 18 лет и имеющий при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

С 19 июля в пункте на Центральной площади можно будет поставить второй компонент вакцины. Для этого привитый должен подождать 21 день с момента первой прививки, сделанной здесь же

По состоянию на утро 5 июля 13,2% населения (198,5 тысяч человек) получили первую прививку от коронавируса. Через оба этапа вакцинации прошли 145,1 тыс. человек

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