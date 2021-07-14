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Общество14 июля 2021 5:35

Погода в Ижевске 14 июля: +26 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
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Сегодня будет солнечно

Сегодня будет солнечно

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 июля, среда, то есть маленькая пятница. Надеемся, сегодня у вас все задуманное получится. А «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +24…+26. Преимущественно без осадков, на небе — переменная облачность. Ветер северный, 3 — 8 м/с.

В республике сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяных массивов (4 класс). Местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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