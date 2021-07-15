В Ижевске перекроют улицы Петрова и Металлистов

Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии в ближайшее время ограничат движение транспорта на улицах Металлистов и Петрова. Как отмечает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс», это связано с проведением замены теплосетей.

С 13:00 16 июля до 24:00 18 июля перекроют сквозной проезд по улице Металлистов – между улицами 50 лет ВЛКСМ и 9-я Подлесная. Горячее водоснабжение в соседних домах ограничат до 23 июля.

С 18:00 17 июля до 9:00 18 июля полностью перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Петрова и Короткова. Горячей воды также не будет до 23 июля.

Троллейбусы №7 и №14 по направлению из центра будут курсировать до остановки «Автозавод» (улица Ворошилова), а 10-й троллейбус - до остановки «Улица Труда». Автобусы перенаправят на другие улицы.

Ранее мы писали, что в Ижевске до конца сентября перекроют проезд по улице Нижней.

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