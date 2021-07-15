Гороскоп на 16 июля для ижевчан: Раки будут уверены в себе, а Девам пригодится умение ждать

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ОВЕН

Довольно однообразный и скучный день. В цене будут усидчивость и аккуратность - качества, которые у Овнов обычно в дефиците

ТЕЛЕЦ

Старайтесь не спешить. Вас ожидает прекрасный продуктивный день, если вы откажетесь от импульсивных решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Не лучший день для общения. Сегодня Близнецам лучше молча делать свою работу – от этого будет куда больше толку.

РАК

Ваша самоуверенность станет мощным раздражителем для окружающих. Пусть вас не расстраивает такое отношение – когда они увидят реальный результат, все вопросы отпадут сам собой.

ЛЕВ

Многое сегодня будет зависеть не от вас. По сути, ваш день сделают друзья и союзники. Если, конечно, вы не откажетесь от их помощи.

ДЕВА

Вам очень пригодится умение ждать. Не все жизненные проблемы можно решить «нахрапом». Хороший день с точки зрения любовных отношений.

ВЕСЫ

Старайтесь не строить иллюзий по поводу недавно приобретенных друзей. Звезды говорят, что вам с ними не по пути. Впрочем, вы и сами это чувствуете.

СКОРПИОН

Легкий и интересный день. Прекрасное настроение вам сегодня гарантировано. Звезды советуют обратить внимание на репродуктивное здоровье.

СТРЕЛЕЦ

День исправления старых ошибок. Также хороший день для встречи с давними знакомыми и друзьями.

КОЗЕРОГ

Если не будете переживать по пустякам, то день сложится просто прекрасно. Не поддавайтесь на провокации и спокойно топайте к своей мечте.

ВОДОЛЕЙ

Звезды намекают, что на личном фронте все будет хорошо. Совсем иная ситуация в рабочей сфере. Возможны конфликты с начальством.

РЫБЫ

Сегодня лучше побыть наедине с самим собой. Вы устали от людей, постоянно снующих вокруг вас. Денек в полном одиночестве может стабилизировать ваш эмоциональный фон.

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