Гороскоп на 16 июля для ижевчан: Раки будут уверены в себе, а Девам пригодится умение ждать

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ОВЕН
Довольно однообразный и скучный день. В цене будут усидчивость и аккуратность - качества, которые у Овнов обычно в дефиците
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не спешить. Вас ожидает прекрасный продуктивный день, если вы откажетесь от импульсивных решений.
БЛИЗНЕЦЫ
Не лучший день для общения. Сегодня Близнецам лучше молча делать свою работу – от этого будет куда больше толку.
РАК
Ваша самоуверенность станет мощным раздражителем для окружающих. Пусть вас не расстраивает такое отношение – когда они увидят реальный результат, все вопросы отпадут сам собой.
ЛЕВ
Многое сегодня будет зависеть не от вас. По сути, ваш день сделают друзья и союзники. Если, конечно, вы не откажетесь от их помощи.
ДЕВА
Вам очень пригодится умение ждать. Не все жизненные проблемы можно решить «нахрапом». Хороший день с точки зрения любовных отношений.
ВЕСЫ
Старайтесь не строить иллюзий по поводу недавно приобретенных друзей. Звезды говорят, что вам с ними не по пути. Впрочем, вы и сами это чувствуете.
СКОРПИОН
Легкий и интересный день. Прекрасное настроение вам сегодня гарантировано. Звезды советуют обратить внимание на репродуктивное здоровье.
СТРЕЛЕЦ
День исправления старых ошибок. Также хороший день для встречи с давними знакомыми и друзьями.
КОЗЕРОГ
Если не будете переживать по пустякам, то день сложится просто прекрасно. Не поддавайтесь на провокации и спокойно топайте к своей мечте.
ВОДОЛЕЙ
Звезды намекают, что на личном фронте все будет хорошо. Совсем иная ситуация в рабочей сфере. Возможны конфликты с начальством.
РЫБЫ
Сегодня лучше побыть наедине с самим собой. Вы устали от людей, постоянно снующих вокруг вас. Денек в полном одиночестве может стабилизировать ваш эмоциональный фон.
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