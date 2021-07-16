Гороскоп на 17 июля для ижевчан: Тельцов ожидают хорошие новости, а Рыбам стоит искать поддержки у окружающих

Что готовит ижевчанам грядущие день? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овнам стоит запастись терпением. Как бы вам ни хотелось быстрого решения проблем, сегодня вы во всех сферах жизни будете продвигаться маленькими шажочками

ТЕЛЕЦ

С утра вас ожидают очень хорошие новости – в какой именно сфере, звезды не уточняют. Вторая половина будет весьма спокойной, особенно по сравнению с первой.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют воспользоваться выходным и хорошенечко отоспаться. Вечером возможно разрешение вопроса, который давно уже вас волнует.

РАК

Спокойный день. Если на вас попытаются спихнуть чужую работу, сопротивляйтесь - ничего хорошего из этого точно не выйдет.

ЛЕВ

К серьезным делам стоит принимать с самого утра. Вечером ожидается много романтики – если, конечно, вы не отложите все дела на вечер.

ДЕВА

Не требуйте невозможного от других и тем более от себя. Сегодня важно быть максимально снисходительным и легким в общении человеком.

ВЕСЫ

Насыщенный день с обилием дел и забот. Что удивительно, вы практически не устанете к вечеру. В отношениях с окружающими возможны проблемы вплоть до полной утраты взаимопонимания.

СКОРПИОН

Сегодня вы можете найти себе друга на всю оставшуюся жизнью. Сегодня вы – максимальные альтруисты, окружающие будут еще долго вам за это благодарны.

СТРЕЛЕЦ

Вам следует быть аккуратнее с деньгами. Не тратьте больше необходимого. Звезды намекают, что в ближайшие дни вам эти деньги еще понадобятся.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды рекомендуют решать проблемы самостоятельно, не прибегая к чужой помощи. Вечером вы почувствуете острую потребность в общении.

ВОДОЛЕЙ

Проблемы, которые придется сегодня решить, сделают вас осмотрительнее, мудрее и сильнее. Вы многое потеряете, но и многому научитесь. Вечером вы сможете вздохнуть с облегчением.

РЫБЫ

В отличие от Козерогов, вам стоит искать поддержки у окружающих. День не самый тяжелый, но в одиночку вы точно не справитесь. Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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