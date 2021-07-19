Погода в Ижевске 19 июля: грозы и до +29

Сегодня будет жарко, но пройдут дожди Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 19 июля. Желаем вам бодрого начала рабочей недели и рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, сегодня температура воздуха поднимется до +27…+29. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 7 — 12 м/с.

Местами сохраняется высокая пожароопасность 5-го класса, а также 4 класс пожароопасности лесов и торфяных массивов.

К концу недели станет прохладнее.

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