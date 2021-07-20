Гороскоп на 21 июля для ижевчан: Девы вернутся к истокам, а Рыбам стоит доверять своей интуиции

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня очень важна осторожность. Не форсируйте события, не принимайте опрометчивых решений. Если вы будете следовать советам звезд, есть шанс, что день пройдет очень продуктивно

ТЕЛЕЦ

Хороший день без особых проблем и больших неудач. Возможно, сегодня вы подружитесь с очень хорошим человеком. Не сорите деньгами - в скором времени они вам понадобятся.

БЛИЗНЕЦЫ

Волшебный день для любых начинаний. Не бойтесь рисковать – в отличие от Овнов, вам осторожничать совсем ни к чему. Скорее всего, ваши смелые идеи будут поддержаны родными и близкими.

РАК

Ни в коем случае не обращайте внимания на раздражающие мелочи жизни. Вы все принимаете близко к сердцу, а ведь жизнь таким образом проверяет вас на устойчивость. Вечер обещает быть весьма вдохновляющим.

ЛЕВ

Плодотворный, хотя и непростой день. Для достижения цели придется изрядно попотеть – но результат превзойдет все ваши ожидания

ДЕВА

Вас ожидает возвращение к истокам и восстановление давно утраченных связей. Вы в одночасье повзрослеете и поймете, что сжигать мосты без понимания, что ждет вас впереди - плохая идея

ВЕСЫ

День разделится надвое. В первой половине дня все будет валиться из рук. Вас охватит раздражительность и даже злость. Не беспокойтесь – вторая половина дня станет полной противоположностью первой.

СКОРПИОН

Противные мелочи сегодня будут одолевать не только Овнов. К тому же, на вас свалится несколько проблем, которые придется решать параллельно. Едва ли они будут сложными, но их количество в какой-то момент заставит вас взвыть от усталости.

СТРЕЛЕЦ

Держите себя в руках. Потеря самообладания сегодня подобна смерти. Хорошо, если у вас уже есть опыт прохождения подобного стресс-теста. Если нет, тоже хорошо – значит, сегодня появится.

КОЗЕРОГ

Сегодня вам стоит реалистично смотреть на вещи. Заприте свою фантазию в самых дальних закромах сознания – или она уведет вас очень далеко от цели. Не беритесь за новые дела, не завершив старые.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день для планирования – только не в долгую. Ограничьтесь планами на неделю. Скорее всего, все, что вы сегодня запланируете, будет воплощено в жизнь. По крайней мере, большая часть.

РЫБЫ

Слушайте свою интуицию. Скорее всего, сегодня она подскажет вам, что пора разорвать отношения с человеком, с которым вам давно уже не по пути. Вы будете весьма общительны и добры к окружающим – они это оценят.

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