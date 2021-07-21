Гороскоп на 22 июля для ижевчан: Львам придется использовать свои лидерские качества, а Весам не стоит поддаваться на провокации

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ОВЕН

Хороший день. Вы достигнете определенных успехов на работе, коллеги это оценят. На личном фронте ожидается затишье.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вы всем нравитесь. Подумайте – не связано ли это с излишней мягкотелостью и «соглашательским» настроением. Вечером возможны ссоры с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Плодотворный день. Особенно успешны вы будете в работе. Впрочем, и на личном фронте все будет более чем хорошо.

РАК

Стоит следить за своими словами. Одна необдуманная фраза может очень дорого вам обойтись. В целом день неплохой, особенно хорош будет вечер.

ЛЕВ

Сегодня придется выкрутить на максимум свои лидерские качества. При должном везении у вас получится сколотить команду, которая добьется больших высот в той или иной сфере. Идти в бой в одиночку – плохая идея.

ДЕВА

Уделяйте больше внимания близким. Никакая работа не стоит испорченных отношений с родными людьми. Во второй половине дня возможны резкие перепады настроения.

ВЕСЫ

Поладить с коллегами по работе сегодня будет непросто. Не поддавайтесь на провокации - и день пройдет без сучка и задоринки.

СКОРПИОН

Постарайтесь снизить ожидания от четверга. Несмотря на продуктивное утро, на протяжении дня ваша активно будет только падать. Не обижайтесь на людей, указывающих вам на ошибки.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит торопить события. Поступательно двигайтесь к своей цели и не пытайтесь любыми путями ускорить процесс. Вечером вас ожидает встреча с интересным человеком.

КОЗЕРОГ

Звезды намекают, что вам хорошо бы соблюдать осторожность на личном фронте, особенно в первой половине дня. Также не самый подходящий день для принятия серьезных решений

ВОДОЛЕЙ

Вы в себе не сомневаетесь, и это сильно поможет вам довести важное дело до конца. Не обращайте внимания на чужие советы – играйте «от себя».

РЫБЫ

Нервное начало дня. Вас будут окружать неприятные вам люди. Вы со всем справитесь – главное, не расходуйте силы понапрасну. На вечер лучше ничего не планировать.

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