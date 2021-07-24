Олимпиада-2020: Россия с уроженцем Удмуртии в составе опустилась на третье место в квалификации спортивных гимнастов

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После двух сессий из трех сборная России по спортивной гимнастике, за которую выступает уроженец Воткинска Давид Белявский, опустилась на третье место. После первой сессии, в которой выступали наши спортсмены, Россия заняла второе место после Китая. Однако во время второй сессии и нас, и китайцев обошла сборная Японии.

Предварительно в личном зачете Белявский занимает 9-е место, а лучший из наших Никита Нагорный – 2-е.

За сборную России выступают Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов и Денис Аблязин.

В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного – 24 лучших спортсмена (но не более 2 человек из одной страны), в финалы отдельных видов выходят 8 лучших спортсменов (но не более 2 человек из одной страны). Напомним, в Токио выступают 4 уроженца Удмуртии. Расписание Олимпиады вы можете посмотреть здесь.

Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров.

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