Погода в Ижевске 29 июля: +23°C и облачно с прояснениями

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июля, четверг. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем столбик температура воздуха поднимется до +23°C, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 4 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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