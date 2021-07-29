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Общество29 июля 2021 5:57

Погода в Ижевске 29 июля: +23°C и облачно с прояснениями

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июля, четверг. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем столбик температура воздуха поднимется до +23°C, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 4 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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