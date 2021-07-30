Фотофакт: у 50-метрового бассейна на Советской в Ижевске исчез забор

Фото: Александр Левченко

Чуть более года назад в столице Удмуртии возобновилось строительство 50-метрового бассейна на Советской улице около Дворца спорта. 29 июня председатель правительства Ярослав Семенов рассказал, что работы завершены на 90%. А на этой неделе забор вокруг здания убрали.

Сейчас жители Ижевска могут увидеть здание бассейна Фото: Александр Левченко

Напомним, строительство бассейна началось еще в 2013 году, работы должны были закончить в 2015. Однако из-за нехватки финансирования проект заморозили - на завершение требовалось 450 млн рублей. В 2020-м году пришло финансирование из федерального бюджета.

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